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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«معلومات مسربة»..تعرف على أهم مميزات «ساعة Apple» الجديدة

«معلومات مسربة»..تعرف على أهم مميزات «ساعة Apple» الجديدة
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تواصل – فريق التحرير:

نشر عبدالله السبيعي، الخبير التقني والمهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني، أهم المواصفات التي تم تسريبها لساعة أبل الجديدة.

وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن تسريبات ساعة Apple الجيل السابع والمتوقع الكشف عنها في سبتمبر، والتي من المتوقع أن تأتي بتصميم بحواف مربعة تشبه iPhone 12 أو iPad Pro”.

وتابع الخبير التقني عبدالله السبيعي: “قد تأتي ساعة Apple الجديدة بلون أخضر مشابه لسماعة الرأس AirPods Max”.

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