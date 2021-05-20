«معلومات مسربة»..تعرف على أهم مميزات «ساعة Apple» الجديدة

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نشر عبدالله السبيعي، الخبير التقني والمهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني، أهم المواصفات التي تم تسريبها لساعة أبل الجديدة.
وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن تسريبات ساعة Apple الجيل السابع والمتوقع الكشف عنها في سبتمبر، والتي من المتوقع أن تأتي بتصميم بحواف مربعة تشبه iPhone 12 أو iPad Pro”.
وتابع الخبير التقني عبدالله السبيعي: “قد تأتي ساعة Apple الجديدة بلون أخضر مشابه لسماعة الرأس AirPods Max”.
📝 تسريبات ساعة Apple⌚️الجيل السابع والمتوقع الكشف عنها في سبتمبر وتصميمها بحواف مربعة تشبه iPhone 12 أو iPad Pro وقد تأتي بلون أخضر مشابه لسماعة الرأس AirPods Max .pic.twitter.com/25afsGig8T
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp)May 20, 2021