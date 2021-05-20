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القبض على مواطنين لتعاطيهما المسكر ونشر ذلك عبر مواقع التواصل بالرياض

القبض على مواطنين لتعاطيهما المسكر ونشر ذلك عبر مواقع التواصل بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطنين لتعاطيهما المسكر ونشر ذلك على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت بفضل الله من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، نشرا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تعاطيهما لمواد مسكرة وتباهيا بفعلتهما.

وتابع متحدث شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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