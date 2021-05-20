«صحة الجوف» تعلن عن وظائف طبية وصحية شاغرة بنظام التعاقد المؤقت

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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف عن رغبتها في التعاقد المؤقت مع عدد من الممارسين الصحيين للعمل في مستشفياتها، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.