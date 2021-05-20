«صحة الجوف» تعلن عن وظائف طبية وصحية شاغرة بنظام التعاقد المؤقت

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف عن رغبتها في التعاقد المؤقت مع عدد من الممارسين الصحيين للعمل في مستشفياتها، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
1 -استشاري – نائب (العناية المركزة).
2 -استشاري – نائب (التخدير).
3 -استشاري / نائب (الأمراض المعدية).
4 -أخصائي التمريض.
5 -أخصائي صحة عامة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 08/10/1442هـ الموافق 20/05/2021م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية وشهادة التصنيف إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):visitdoctor-contract@moh.gov.sa