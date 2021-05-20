8 أطعمة فعالة في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي

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يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر أمراض نمط الحياة شيوعًا. يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم ، وهو الخطر الأكبر للإصابة بأمراض القلب المختلفة.

لكن الخبر السار هو أنه يمكن للمرء التحكم في ضغط الدم والحفاظ عليه من خلال تناول الطعام الصحي وإدخال تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

عندما يكون ضغط الدم الانقباضي للشخص (الرقم الأعلى) أكثر من 130 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي أكثر من 80 ملم زئبق ، يقال إن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

فيما يلي أهم 8 أطعمة للتحكم في ضغط الدم وفقاً لموقع “timesofindia”:

1- الحمضيات

لا تعد ثمار الحمضيات مفيدة لمناعتنا فحسب ، بل لها أيضًا تأثيرات قوية في خفض ضغط الدم. وهي مليئة بالمعادن والفيتامينات ومركبات بانت المختلفة التي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك وتقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.

وجدت دراسة أجريت على النساء اليابانيات أن تناول عصير الليمون يوميًا عند إقرانه بالمشي أدى إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي.

2- الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهو أمر رائع لصحة القلب. تساعد هذه الدهون في خفض ضغط الدم عن طريق تقليل الالتهاب والأوكسيليبينات وهي مركبات تضييق الأوعية الدموية.

ربطت الدراسات بين تناول كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية وانخفاض مستويات ضغط الدم.

3- بذور اليقطين

بذور اليقطين مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد في التحكم في ضغط الدم. يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والأرجينين وكلها ضرورية لاسترخاء ضغط الدم وبالتالي تقليله.

يمكنك تضمين بذور اليقطين أو زيت اليقطين في نظامك الغذائي اليومي لخفض ضغط الدم.

5/4 – الفول والعدس

الفول والعدس غنيان بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، مما يساعد في خفض ضغط الدم. أظهرت دراسات مختلفة أن تضمين الفول والعدس في نظامك الغذائي يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

وجدت مراجعة لـ 8 دراسات أن الفول والعدس عند استبدالها بأطعمة أخرى خفضت ضغط الدم الانقباضي بشكل كبير لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

6- التوت

غالبًا ما يُطلق على التوت طعامًا فائقًا بسبب الفوائد الصحية المختلفة التي يقدمها. فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تعطي التوت لونه النابض بالحياة.

تعمل مضادات الأكسدة الأنثوسيانين الموجودة في التوت على زيادة مستوى أكسيد النيتريك في الدم وتقليل إنتاج الجزيئات التي تقيد الأوعية الدموية ، مما يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

التوت الأزرق ، والتوت ، والتوت ، والفراولة هي بعض أنواع التوت التي ارتبطت بتأثيرات خفض ضغط الدم.

7- الفستق

لا يتم الحديث كثيرًا عن الفستق مقارنة بالمكسرات الأخرى، ومع ذلك فإنه تم ربط استهلاك الفستق بمستويات ضغط الدم الصحية. يحتوي الفستق على نسبة عالية من العناصر الغذائية المختلفة بما في ذلك البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم.

وجدت مراجعة لـ 21 دراسة أن تناول الفستق له تأثير أقوى على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

8- الجزر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من المركبات الفينولية مثل أحماض الكلوروجينيك والكماريك والكافيك التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب ، مما يساعد بدوره على خفض ضغط الدم.

يمكنك تضمين الجزر في سلطتك ، أو تناوله على شكل حساء أو مزجه مع خضروات أخرى لتحضير الكاري أو السوبزي.