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«مشروع الانضباط الوظيفي» على طاولة «الشورى» الاثنين المقبل

«مشروع الانضباط الوظيفي» على طاولة «الشورى» الاثنين المقبل
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تواصل – واس :

يستأنف مجلس الشورى الاثنين القادم عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يستعرض خلالها عددًا من الموضوعات لمناقشتها واتخاذ قراره بشأنها تحت القبة.

مشروع الانضباط الوظيفي

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسته القادمة، مشروع الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه, حيث أجرت اللجنة دراستها على مشروع النظام، وأنهت إعداد توصيتها بشأنه تمهيداً لطرحه أمام المجلس لاتخاذ قراره اللازم بشأنه.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها تمهيداً للمناقشة , إذ جاء من أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.

المكتبات الوقفية

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441 / 1442هـ حيث أتمت اللجنة دراسة تقرير مجمع الملك عبدالعزيز، وقدمت عليه عددًا من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش والمداولة.

وفي سياق أعمال الجلسة العادية الثلاثين من السنة الأولى من الدورة الثامنة التي يعقدها الأربعاء القادم يحسم المجلس قراره بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد استماع المجلس لتقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

استقطاب سعوديين لشغل الوظائف

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441 / 1442هـ, حيث أدرجت اللجنة تقريرها بعدد من التوصيات من أبرزها مطالبة المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين , مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقاً لاحتياجات المؤسسة.

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