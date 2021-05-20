وكالات السيارات مرحلة أولى.. بدء استبدال هواتف خدمة المستهلك «9200» إلى الرقم المجاني «800»

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، انطلاق مبادرة قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ”9200″ إلى الرقم المجاني (800) ووكالات السيارات المرحلة الأولى.

ويأتي ذلك حرصاً على حماية المستهلك وتسهيل الخدمات المقدمة له وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات مابعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.