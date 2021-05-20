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تنبيه عاجل من «التعليم» لمنسوبيها بشأن الحصول على لقاح كورونا

تنبيه عاجل من «التعليم» لمنسوبيها بشأن الحصول على لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل تاريخ 22/ 12/ 1442هـ، كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي حرصًا على صحة وسلامة الجميع، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وأشارت إلى أنه اعتباراً من التاريخ المذكور سيكون دخول جميع منسوبي الوزارة والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمَن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي) عبر تطبيق توكلنا.

وشددت على أن ذلك سيكون شرطاً أساسياً لدخول جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم.

وأهابت الوزارة بالجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مشيرةً إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

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