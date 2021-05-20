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واقعة مؤثرة في حائل.. وفاة شخصين غسَّل أحدهما الآخر ودُفنا في ساعة واحدة بنفس المقبرة

واقعة مؤثرة في حائل.. وفاة شخصين غسَّل أحدهما الآخر ودُفنا في ساعة واحدة بنفس المقبرة
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تواصل – سلطان الزريق:

شهدت منطقة حائل واقعة مؤثرة، لوفاة شخص بعدما غسل أحد المتوفين ليتم دفن الاثنين – رحمهما الله- في نفس الساعة.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ عيسى المبلع لـ”تواصل”، أن الحادثة وقعت يوم الاثنين الماضي، لشخصين أحدهما غسّل الآخر ثم توفي بعده مباشرة، فغسّل وصلّي عليهما العصر، ودفنا في نفس المقبرة -رحمهما الله -، وهي مقبرة صديان بحائل.

وأوضح الشيخ المبلع، أن مثل هذه الحادثة قد تكرّرت عدّة مرات، ناصحاً الجميع بالاستعداد لهذه اللحظة قائلاً: “اليوم حاملون وغداً محمولون، وأوّل النهار تغسِّلون وآخره تغسَّلون، فاللهم إنا نسألك حسن الخاتمة”.

وأشار إلى أنه قد سمع مقطعاً صوتياً قبل سنوات لأحد الدعاة يتحدث عن موقف إمام مسجد صلى على جنازتين فلما أرادوا رفعهما قال: انتظروا قليلاً، ثم قال: “هذا – وقد أشار إلى أحدهما – قد غسّل هذا، ثم اتكأ على كرسيه فخرجت روحه فغُسّل!، وهاهما صلينا عليهما جميعاً، ثم ذكّر الحاضرين بأن الموت مجهول الزمان والمكان والحال، قد يأتيك بغتةً في ثواني من غير عتادٍ واستعداد، فاستعدوا للُقياه”.

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