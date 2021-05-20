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احذروا.. الجرعات العالية من فيتامين «د» تعرض صحتك للخطر

احذروا.. الجرعات العالية من فيتامين «د» تعرض صحتك للخطر
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تواصل – وكالات:

حذر المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر من المشاكل الصحية الكبيرة التي قد تنتج عن تناول مستحضرات فيتامين (د) دون استشارة طبية.

ويقول المعهد في بيان حديث أصدره: “يجب تناول الجرعات العالية من فيتامين (د) فقط تحت إشراف طبي مع مراعاة حالة فيتامين (د) في الجسم لكل فرد”.

وجاء في البيان أيضا “إذا كنت ترغب في تناول فيتامين (د) بدون استشارة طبية، فيجب عليك اللجوء إلى المستحضرات التي تصل جرعتها اليومية إلى 20 ميكروجرامًا (800 وحدة دولية) فقط، حيث لا يمكن أن تتسبب هذه الجرعة في أي مضاعفات تضر بالصحة”.

ووفقًا للمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (BfR)، فإن تناول مستحضرات فيتامين (د) ذات جرعات عالية يوميًا وبانتظام دون وجود أي مبرر طبي قد يزيد من خطر الإضرار بالصحة، حسبما نقل موقع “تيرولر تاجستسايتونج”.

ومن بين الأخطار التي يمكن أن تنتج عن ذلك تكون حصوات الكلى أو تكلس الكلى، بل تم تسجيل حالات فشل كلوي جراء ذلك، حسبما نقل الموقع النمساوي.

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