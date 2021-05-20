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توضيح مهم من «توكلنا» بشأن الحجر الصحي للقادمين من الخارج

توضيح مهم من «توكلنا» بشأن الحجر الصحي للقادمين من الخارج
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تواصل – فريق التحرير:

أكد تطبيق “توكلنا” اليوم الخميس، أن القادم من السفر من خارج المملكة ومحصن حسب الحالة الصحية في التطبيق، لا تُطبَّق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر.

وتلقى حساب التطبيق على تويتر استفسارا جاء فيه: “هل المقيم القادم من الخارج وتظهر حالته الصحية في تطبيق توكلنا (محصن متعافي) ينطبق عليه الحجر المؤسسي عند القدوم الي المملكة؟”.

وردت إدارة التطبيق: “القادم من السفر من خارج المملكة ومحصن حسب الحالة الصحية في توكلنا، لا يطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر”.

وكان تطبيق توكلنا أوضح في وقت سابق أن الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضح أن حالة “محصّن جرعة أولى” تستمر لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.

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