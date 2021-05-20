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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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3 تنبيهات من «الأرصاد».. أمطار رعدية على مكة والباحة وجازان

3 تنبيهات من «الأرصاد».. أمطار رعدية على مكة والباحة وجازان
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد 3 تنبيهات، صباح اليوم الخميس، بشأن طقس مناطق مكة والباحة وجازان.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة مكة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان).

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، (الحرث، الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا).

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