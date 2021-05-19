«هواوي» تكشف عن إصدارتها جديدة من الشاشات.. المزايا والأسعار

تواصل – وكالات:

كشفت شركة هواوي عن الإصدارات الجديدة من شاشات MateView وMateView GT التي تستهدف الألعاب والمحترفين أيضاً.

وتتميز شاشة MateView بحجم 28.2 إنش، ودقة عرض 3840 في 2560 بيكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 3:2، وتأتي بإطارات فائقة النحافة، مع حامل يمتد إلى قاعدة تدعم تثبيت الشاشة.

كما تتميز الشاشة بلوحات IPS، وتدعم سطوع 500 nit، أيضاً تدعم الشاشة معايير HDR400، ومعدل تحديث 60Hz، مع أبعاد 1200:1، كما تشغل الشاشة نسبة 94% من إطار الجهاز.

وتدعم الشاشة تغطية لونية بنسبة 98% من ألوان DCI-P3، ونسبة 100% من sRGB، كما تضم الشاشة منفذ USB C للطاقة، ومنفذ أخر لدعم نقل البيانات، والشحن عبر وحدة شحن بقدرة 65W، أيضاً تضم الشاشة اثنان من منافذ USB A 3.0، ومنفذ HDMI 2.0، وMiniDP، ومدخل 3.5مم للسماعات، ومدخل للميكروفون.

وتتميز شاشة MateView GT بحجم 34 إنش، وإنحناء 1500R، كما تأتي بسطوع 350 nit، وأبعاد 21:9، و4000:1، كما تدعم دقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 165Hz.

كما تأتي الشاشة بمعايير TÜV Rheinland التي تدعم حماية العين من الضوء الأزرق، أيضاً تدعم شاشة MateView GT نسبة 93% من ألوان DCI-P3، و100% من ألوان sRGB، أيضاً تضم شاشة الألعاب اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 5W في قاعدة الشاشة.

وتقدم هواوي شاشة MateView بسعر 730 دولار على أن تتوفر في الأول من يونيو، بينما تأتي شاشة MateView GT بسعر 560 دولار.