الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الطيران المدني» توضح إجراءات وشروط الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج

«الطيران المدني» توضح إجراءات وشروط الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الطيران المدني إجراءات والاشتراطات الخاصة بـ “الحجر المؤسسي” للقادمين من خارج المملكة بدءًا من ساعة الوصول.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحجر المؤسسي هو إجراء استضافة القادمين من خارج المملكة في مقرات محددة لحجرهم صحيًا على نفقتهم الخاصة.

ويطبق الحجر بدءاً من ساعة الوصول إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي المخصص لهم على جميع القادمين “غير المحصنين” من خارج المملكة على نفقة المسافر.

ويكون في مرفق إيواء سياحي مرخص من قبل وزارة السياحة ومؤهل للحجر الصحي في مدينة الوصول للقادمين.

وتكون مدة الحجر الصحي المؤسسي 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر الصحي المؤسسي، ويتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي، وتنتهي مدته لن تظهر نتيجة فحصه الثاني سلبية مع عدم ظهور أعراض علیه وقت صدور النتيجة ابتداء من اليوم الثامن.

و يشترط أن يحمل المسافر جواز سفر ساري المدة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج، ويستثنى من عمل فحصين (pcR) القادمين من خارج المملكة جميع من هم دون سن الثامنة.

مواد ذات صلة

توضيح مهم من «الطيران المدني» بشأن الوجهات التي لا يُنصح بالسفر إليها

توضيح مهم من «الطيران المدني» بشأن الوجهات التي لا يُنصح بالسفر إليها

طريقة معرفة المسافر لاتجاه القبلة على متن الطائرة

طريقة معرفة المسافر لاتجاه القبلة على متن الطائرة

رئيس الطيران المدني يدشن بوابة إلكترونية لخدمة المسافرين.. تعرّف على المزايا

رئيس الطيران المدني يدشن بوابة إلكترونية لخدمة المسافرين.. تعرّف على المزايا

رسمياً.. مطار العلا يبدأ استقبال الرحلات الدولية

رسمياً.. مطار العلا يبدأ استقبال الرحلات الدولية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة