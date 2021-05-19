«الداخلية» تكشف أعداد المغادرين عبر المنافذ البرية والجوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية عن إحصائية بالمغادرين من المواطنين خلال الفترة من 5 – 10 – 1442هـ حتى الساعة 1 ظهرًا يوم 6 – 10 – 1442هـ.

وأوضحت الداخلية في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع”تويتر”، أن إجمالي المغادرون عبر المنافذ الجوية بلغ 4735 مواطن.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت بـ1938 مسافر، تلتها مصربـ 1545 مسافر ثم دولة قطر بـ299 ثم الولايات المتحدة بـ 233 مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ165 مسافر.

وأكدت الوزارة أن عدد المغادرون عبر المنافذ البرية بلغ ـ5717 مسافراً، عبر منافذ (جسر الملك فهد- البطحاء- الحديثة- سلوى – الخفجي)

وأضافت أن أعلى عدد للمغادرين برا من 5 منافذ بلغ عددهم 3362 عبر جسر الملك فهد و689 عبر البطحاء ثم 673 عبر الحديثة و324 عبر سلوى و270 عبر الخفجي.

وبلغ إجمالي السعوديين المغادرين من المنافذ (جوي – بري) خلال فترة التقرير 24 ساعة 10452

ومن الساعة الواحدة فجرا يوم الإثنين 5-10-1442ه وحتی الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 6-10-1442 ه، بلغ 18675 مسافر.