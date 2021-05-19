الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأوقاف الكويتية» تحقق في طباعة مصاحف خالية من سورة النساء

«الأوقاف الكويتية» تحقق في طباعة مصاحف خالية من سورة النساء
0

تواصل – وكالات:

عقبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من وجود نسخة من القرآن الكريم داخل البلاد خالية من سورة النساء، نظراً لأن ذلك الأمر يمثل خطورة كبيرة لمساسها بكلام الله عز وجل.

وأصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، عيسى الكندري خطاباً موجهاً إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بحسبانها الجهة المناط بها التصريح لطباعة أو إضدار المصحف الشريف، وذلك لتزويده بالرد على ما قامت به الهيئة من اجراءات وتحديد المتسبب خلال 3 أيام عمل واعتبار الموضوع على درجة عالية من الأهمية.

مواد ذات صلة

استئناف الدراسة في برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن للفصل الصيفي.. رابط التسجيل

استئناف الدراسة في برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن للفصل الصيفي.. رابط التسجيل

طالبة تكشف سر حصولها على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات وأثر القرآن فيما وصلت إليه

طالبة تكشف سر حصولها على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات وأثر القرآن فيما وصلت إليه

إصابة عاملين إثر حريق في حقل برقان الكبير للنفط بالكويت (فيديو)

إصابة عاملين إثر حريق في حقل برقان الكبير للنفط بالكويت (فيديو)

أمير المدينة يكرم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ وتلاوة القرآن (صور)

أمير المدينة يكرم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ وتلاوة القرآن (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>