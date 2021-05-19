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«الخضير» يوضح حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء أيام من رمضان

«الخضير» يوضح حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء أيام من رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم صيام الست من شوال لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان.

وقال الشيخ الخضير: “إن مفهوم حديث أبي أيوب –رضي الله عنه-: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر» [مسلم: 1164] أنه لا يكون صيام الست من شوال إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، سواء كان أداءً أو قضاءً، فلا يصح أنه أتبع رمضان الستَّ من شوال إلا بعد أن يفرغ منه”.

وأضاف “وعلى هذا فالمرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يُتطوع بشيء -لا بالست ولا بغيرها- قبل قضاء ما أوجب الله –جل وعلا- من صوم رمضان؛ لأنه لا يتحقق الاتْبَاع إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، فمن أتمّه في وقته شرع في الست بعد العيد، ومن كان عليه شيء من القضاء فإنه يبدأ بقضاء ما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من الست وغيرها من النوافل.

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