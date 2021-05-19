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وزير الخارجية: يجب وقف التصعيد في غزة والاستفزازات في القدس الشرقية

وزير الخارجية: يجب وقف التصعيد في غزة والاستفزازات في القدس الشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية، سمو الأمير فيصل بن فرحان، على تضامن ودعم المملكة لفلسطين والشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية، مضيفا أنه يجب وقف التصعيد المستمر في غزة، ويجب أن نعمل لوقف الانتهاكات أكانت في القدس الشرقية أو غزة، ونتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد.

وقال وزير الخارجية، في تصريحات لـ”العربية”: “سنطالب في الجمعية العامة المجتمع الدولي بوقف هذا النزيف، وأوضحنا للدول الفاعلة بضرورة وقف الاستفزازات في القدس الشرقية”.

وتابع وزير الخارجية: “لمست من الجانب الأمريكي تفهمًا لضرورة وقف التصعيد في غزة، مضيفًا: “موقفنا واضح وهو التوصل لحل دائم وفق المبادرة العربية”.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: “نتمسك بدولة فلسطينية على أراضي 67 عاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا: “لا استقرار بدون حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

واشار إلى أن المبادرة بشأن اليمن متعثرة حاليًّا بسبب رفض الحوثيين، وملتزمون بحل سياسي للأزمة في اليمن، ونأمل بأن يقدم الحوثيون مصلحة اليمن على مصلحة الأطراف الإقليمية، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب الحوثي، ولابد من معالجة ملف صواريخ إيران الباليستية والتدخلات.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا استقرار بدون معالجة قلق دول المنطقة من تصرفات إيران.

وندد وزير الخارجية بتصريحات وزير خارجية لبنان المستقيل شربل وهبة، وقال: “تصريحات وزير خارجية لبنان أقل ما يقال عنها إنها غير دبلوماسية، وتصريحات وزير الخارجية عنصرية ولا تعبر عن الشعب اللبناني”.

وأكد وزير الخارجية على حرص المملكة على مستقبل لبنان، لكن عليه أن يجد السبيل لإنقاذ نفسه، موضحًا أن هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي.

وأضاف أن المملكة دعمت السودان خلال مؤتمر باريس، وعملنا على إرساء الاستقرار ودعم العملية الانتقالية في السودان، مضيفا أن عملية الانتقال السياسي التي يخوضها السودان مرحلة مهمة وحساسة.

وختم وزير الخارجية بقوله إن ازدهار واستقرار السودان أمران إيجابيان للمنطقة، وملتزمون مع شركائنا بدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

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