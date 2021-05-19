الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل المٌحصن بلقاح «كورونا» ناقل لعدوى الفيروس؟.. «الصحة» تجيب

هل المٌحصن بلقاح «كورونا» ناقل لعدوى الفيروس؟.. «الصحة» تجيب
0

تواصل –فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا من شخص تلقى اللقاح.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أنه لا يعتبر متلقي اللقاح معدي، ولا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، مضيفة أنه ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أوضحت أن اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا بالمملكة هي 4 لقاحات فقط.

وبينت الوزارة أن اللقاحات هي استرازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا، مشيرة إلى أنه في حالة اعتماد لقاح آخر سيتم الإعلان عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

 

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «الجوازات» للمسافرين القادمين إلى المملكة

تنبيه مهم من «الجوازات» للمسافرين القادمين إلى المملكة

إرساء نظام أوروبي لجواز سفر لقاح كورونا

إرساء نظام أوروبي لجواز سفر لقاح كورونا

«الصحة»: 1213 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 910 و13 حالة وفاة

«الصحة»: 1213 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 910 و13 حالة وفاة

البحرين تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

البحرين تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>