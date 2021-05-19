الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة «ترشيد» تعلن عن وظائف بعدة مجالات

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أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد” عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في عدة مجالات؛ للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :

1- مدير أول مشروع.

(Senior Project Manager).

المؤهلات والخبرات :

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو ما يعادلها.

– يفضل شهادة PMP (محترف إدارة المشاريع) – ميزة إضافية.

– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

– مهارات الاتصال الفعال (الكتابي واللفظي).

– مهارات إدارة الوقت الفعالة.

– القدرة على إدارة المشاريع المتزامنة.

2- رئيس الرواتب (Payroll Lead).

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو تخصصات ذات صلة.

– خبرة (4) سنوات في دور ذي صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

– فهم ممتاز لإجراءات التعويضات والمزايا وقوانين العمل.

– مهارات الاتصال الفعال (الكتابي واللفظي).

التقديم على الوظائف:

– للإطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم عبر حساب الشركة الرسمي بموقع (LinkedIn):

1- مدير أول مشروع: