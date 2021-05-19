من الخميس إلى السبت.. خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل هطول أمطار على عدة مناطق من الخميس 8/10/1442 وحتى السبت.

وقال الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”: “تشمل الحالة هطول أمطار متفرقة محدودة تصحبها رياح هابطة مغبرة ما بين حائل وعرعر وشمال القصيم وشمال غرب المدينة ومحدودة لمرتفعات الجنوب والله أعلم”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جيزان وعسير تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.