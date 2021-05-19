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تعيين «زينة عكر» وزيرة لخارجية لبنان بالوكالة خلفاً لشربل وهبة

تعيين «زينة عكر» وزيرة لخارجية لبنان بالوكالة خلفاً لشربل وهبة
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت مراسلة قناة “الإخبارية”، بأن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع مساء اليوم الأربعاء، مرسوم تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة خلفا لشربل وهبة.

وفي وقت سابق، تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال يطلب من الرئيس إعفاءه من مهام منصبه بعد تصريحات نقلها التلفزيون وتسببت في توتر العلاقات مع دول خليجية.

وأمس الثلاثاء أصدرت المملكة والإمارات والكويت والبحرين بيانات استنكرت وأدانت فيها تصريحات وهبة.

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