الحكومة الألمانية تحظر 3 جمعيات تمول حزب الله الإرهابي

تواصل – وكالات:

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، حظر ثلاث منظمات مقرّبة من حزب الله. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هورست سيهوفر في تغريدة، إن برلين “حظرت ثلاث جمعيات كانت تموّل تنظيم حزب الله الإرهابي”.

بدوره، أكد وزير الداخلية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن “الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا.. لن يجدوا ملاذاً هادئاً في بلدنا”. وأضاف أن “عمليات تفتيش” تجري في “عدة ولايات” ألمانية بالتزامن مع هذا الحظر.

فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية أن هذه العمليات تُنفّذ خصوصاً في ولايات “هامبورع وبريمن وهسن وساكسونيا السفلى ورينانيا شمال فستفاليا وشليسفيغ هولشتاين”.

يذكر أنه سبق لألمانيا ومجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن صنّفت الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية.

ومن الدول الأوروبية الأخرى التي حظرت حزب الله بالكامل النمسا هولندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.

كذلك شهد البرلمان الأسترالي تحركات استهدفت دفع السلطات في كانبيرا لتصنيف الحزب بكل مؤسساته على قائمة الإرهاب في البلاد.