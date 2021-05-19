«السوق المالية» تحيل عدداً من المستثمرين للنيابة لتورطهم بممارسات مضللة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت هيئة السوق المالية، عن صدور قرار من مجلس إدارتها بإحالة الاشتباه بمخالفة عدد من المستثمرين للمادة (49) من قانون سوق رأس المال إلى النيابة العامة.

وأوضحت الهيئة أن المستثمرين قاموا بسلسلة من الإجراءات نتج عنها انطباع كاذب ومضلل فيما يتعلق بسعر الورقة المالية لشركة “الكثيري” القابضة، خلال الفترة من تاريخ 30/05/2019م حتى تاريخ 10/10/2019م.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن على الرابط التالي :هنا.