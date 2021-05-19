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«جوجل» تطور تقنية لعمل محادثات فيديو بأبعاد ثلاثية 

«جوجل» تطور تقنية لعمل محادثات فيديو بأبعاد ثلاثية 
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، أن شركة Google تعمل على تطوير تقنية Project Starline ويمكن من خلالها عمل محادثات الفيديو والتي تُظهر الشخص الذي تتحدث معه بأبعاد ثلاثية.

وأضاف السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه التقنية لا تتطلب ارتداء نظارة وتستخدم كاميرات وأجهزة استشعار متعددة لالتقاط مظهر الشخص وشكله.

وفي وقت سابق، كشف الخبير في الشأن التقني أسامة الضاوي، عن إضافة قفل لتطبيق صور جوجل والذي يتيح ميزة إخفاء الصور الخاصة.

وقال الضاوي، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه تم إضافة قفل لتطبيق صور جوجل يمكن أن تضعه لبعض الملفات لإخفاء بعض الصور الخاصة”.

 

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