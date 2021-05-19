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تداولات 7 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 10372 نقطة

تداولات 7 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 10372 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 50.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10372.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والخريف، وسابتكو، وأمانة للتأمين، وإسمنت المدينة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سبكيم العالمية، ومتطورة، ومشاركة ريت، وجدوى ريت السعودية، وإم آي إس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.43%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابتكو، والإنماء، ومشاعر ريت، وإسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابتكو، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 135.90 نقطة ليقفل عند مستوى 24956.30 نقطة، وبتداولات بلغت 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 630 ألف سهم تقاسمتها 2052 صفقة.

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