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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية.. فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية

لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية.. فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443هـ لحملة الشهادة الثانوية، ولدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادتين الجامعية والثانوية.

وأوضحت أن التسجيل لدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 19-05-2021 م الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الأحد 23-05-2021 م الساعة الـ11 صباحا، من خلال الرابط.

فيما يبدأ التسجيل لحملة الشهادة الثانوية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 01-06-2021 م الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الأحد الموافق 06-06-2021 م الساعة الـ11 صباحا، من خلالالرابط.
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