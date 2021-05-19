لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية.. فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية

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أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443هـ لحملة الشهادة الثانوية، ولدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادتين الجامعية والثانوية.

وأوضحت أن التسجيل لدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 19-05-2021 م الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الأحد 23-05-2021 م الساعة الـ11 صباحا، من خلال الرابط.