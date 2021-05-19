هبوط مفاجئ للعملة الرقمية «بيتكوين».. ما علاقة الصين؟

تواصل – وكالات :

واصلت “بيتكوين” النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار، اليوم الأربعاء.

وفاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس “تسلا”، بحسب “رويترز”.

وتلت موجة الهبوط تصريحات جديدة لبنك الشعب الصيني، أعلن فيها أن العملات المشفرة “لم ولن تستخدم كوسيلة للدفع، لأنها ليست عملات حقيقية”، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات عدم تسعير منتجاتها بالعملات المشفرة.

وتراجعت “بيتكوين” نحو 9 في المئة لما يصل إلى 38 ألفا و940.04 دولار، لتكون أيضا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم.

وهي الآن منخفضة 40 في المئة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار، والذي بلغته في 14 أبريل.