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مواطن يكشف تفاصيل وفاة ابنته وجنينها داخل مستشفى بالقريات.. ويطالب بالتحقيق

مواطن يكشف تفاصيل وفاة ابنته وجنينها داخل مستشفى بالقريات.. ويطالب بالتحقيق
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت مواطنة شابة وجنينها نتيجة الإهمال من الطاقم الطبي داخل أحد المستشفيات بالقريات، حسبما ذكر والدها.

وكشف والد المتوفاة، تفاصيل الواقعة قائلا: “ابنتي عمرها 24 عامًا، وهذا أول حمل لها، في الخامسة فجرا بنتي دخلت الطواريء، وأخبرتها الدكتورة أن الجنين متوفى”.

وتابع في مداخلة لقناة “الإخبارية”: “أخبرونا أنها مريضة كورونا ورفضوا استقبال حالتها، وظلت للساعة 9 صباحا جالسة في الطواريء والجنين متوفى بداخلها، ثم جاءت ممرضة تفحصها فحص كورونا”.

وأضاف: “الساعة 11 ظهرا دخلت ابنتي غرفة العزل، ثم فتحوا الرحم وأخذوا الجنين وتركوه بجانبها، ومشيت الدكتورة دون إغلاق جرحها”.

واستكمل: “ظلت ابنتي تنزف، وبعد 40 دقيقة بدون أي تدخل من الأطباء، جاءت دكتورة خيطتها والنزيف مستمر حتى الساعة 2 طلبوا استشاريين لاستمرار نزيفها، ثم دخلت غرفة العمليات واستأصلوا الرحم، ثم توفت دماغيا ودخلت العناية المركزة، وبعد كم ساعة أخبرونا بوفاتها”.

واتهم والد الفتاة المستشفى بالإهمال الطبي، مطالبا محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ، وتشكيل لجنة صحية جنائية من الرياض، وليست من القريات.

وشكلت صحة القريات لجان طبية من عدة تخصصات، للتحقيق في وفاة مواطنة وجنينها، وذلك إثر اتهام والد المواطنة للمستشفى بالإهمال الطبي.

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