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«الطيران المدني» تخصص بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات «المحصنين» القادمين للمملكة

«الطيران المدني» تخصص بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات «المحصنين» القادمين للمملكة
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تواصل- فريق التحرير :

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة قبل وصولهم، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا :هنا.

وتتيح البوابة تسجيل اللقاح إلكترونيا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيا؛ مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي بمشاركة كل من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، وشركة علم.

ومن المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق “توكلنا”، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية، من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأكد التعميم على ضرورة تسجيل جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة في البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيا، مع الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة.

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