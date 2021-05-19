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استشاري تغذية يحذر من التسمم بطعام ثلاجة المنزل.. ويوضح الطريقة الصحيحة لحفظه (فيديو)

استشاري تغذية يحذر من التسمم بطعام ثلاجة المنزل.. ويوضح الطريقة الصحيحة لحفظه (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري التغذية الإكلينيكية الدكتور عبدالعزيز العثمان، من إمكانية التسمم عبر الطعام الموجود في ثلاجة المنزل.

وكشف العثمان، عن حالة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات يشكو باستمرار من آلام بالبطن، اصطحبته والدته للكشف عليه وبعد الفحص تبين أنه لديه تسمم غذائي.

واستغربت والدة الطفل بسبب اهتمامها به وعدم إعطائه أي أغذية مكشوفة، مشيراً إلى أنه اتضح أن الطفل حدث له التسمم الغذائي من الأطعمة الموجودة في الثلاجة.

وأوضح العثمان، أن الأطعمة بداخل الثلاجة لها ترتيب معين من أعلى لأسفل، لأن كثافة البرودة أكبر، لذا فالجزء السفلي من الثلاجة يكون أكثر برودة ويوضع فيه اللحوم الطازجة والدواجن.

وأضاف أن الجزء الأوسط من الثلاجة يوضع فيه الحليب والبيض والأغذية المطبوخة واللحوم المطبوخة، والجزء العلوي أسفل الفريزر نضع فيه الزبادي والجبن الشيدر والزبدة.

وشدد على أهمية وضع الخضراوات والفاكهة منفصلين، لأنهم يمكن أن يصدر منهم غازات تفسدها، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم وضع الطعام بهذه الطريقة فإنه يمكن أن يحدث تسمماً غذائياً.

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