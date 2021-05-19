«الإخبارية»: وزير خارجية لبنان يتجه لإعلان استقالته بعد تصريحاته المسيئة للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر أن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة سيتقدم باستقالته من منصبه اليوم الأربعاء، وذلك بعد الضغوط والانتقادات الشديدة التي تعرض لها عقب إساءته للمملكة وشعبها.

ووفقا لمراسلة قناة “الإخبارية”، فإن كل المعطيات تؤكد أن وهبة سيزور القصر الجمهوري صباح اليوم ليلتقي برئيس الجمهورية، ثم يعلن تعليق مشاركته في حكومة تصريف الأعمال.

وأوضحت المصادر أن هناك معلومات تشير إلى أنه يجري حالياً البحث عمن سيخلف “شربل” بعد تخليه عن منصبه، مبينة أن ما حدث كان أكبر من قدرة الوزير على التحمل وقدرة الرئيس كذلك الذي يبدو أنه أجبر شربل على تقديم الاستقالة.

وأشارت إلى أن الإدانات للوزير اتسعت حتى من حلفائه داخل التيار الذي ينتمي إليه، وحتى من بعض حلفاء حزب الله.

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