توقعات طقس اليوم.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جيزان وعسير تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

موجة حر

من جانبه توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ، ‏نهاية هذا الأسبوع موجة حر متوسطة القوة -إلا أن يصرفها الله- على أجزاء من المملكة والخليج.

وتوقع أن تقترب من “50” على الشرقية وتقترب من منتصف الأربعينيات درجة مئوية على بعض مدن الوسطى والغربية لعدة أيام.

وأضاف الحصيني: “هذه الأيام يخرج فيه خشاش الأرض من جحورها بكثرة بسبب الحرارة عليكم بالأوراد الشرعية”.