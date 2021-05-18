محلل سياسي يفحم «شربل وهبة»: أنت حتى خطة لجمع «الزبالة» ما عندك (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

ندد المحلل السياسي عبدالجليل السعيد بتصريحات وزير خارجية لبنان شربل وهبة المسيئة لدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية.

وقال السعيد، إن دول الخليج تستضيف اليوم أكثر من 800 ألف لبناني يعملون ويكسبون رزقهم ويرسلون الأموال للبنان.

وتابع عبدالجليل السعيد “ماذا يفعل شربل وهبة مع اللبنانيين العاملين في الخليج لو عادوا، هل يجعلهم يعملون في جمع القمامة التي تملأ الشوارع وعجزت الحكومة عن حلها وضع مشروع لحل هذه المشكلة”.

يذكر أن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أكدت أن اتهام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، المملكة العربية السعودية من دون أن يسميها، بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، هو رأي شخصي ولا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية.

وأشار بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة، ونقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى أن بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه إلى محطة ” الحرة” مساء أمس، أثار ردود فعل هدفت إلى الإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وبدأ ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه”.

وقال البيان: ” إن رئاسة الجمهورية إذ تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، تعد أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية، ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا”.

 

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