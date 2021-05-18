«الصحة» تنشر دليل السفر الشامل للوقاية من «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

شدت وزارة الصحة على أهمية التزام المسافرين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، دليل السفر الشامل والذي يحتوي على نصائح وتوجيهات أثناء السفر للوقاية من الفيروس.

وعلقت الصحة بقولها “على جميع المسافرين، المحافظة على الاحترازات الوقائية، لسلامتكم مرفق دليل السفر الشامل”.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن تحميل دليل السفر الشامل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).