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«الصحة»: إعطاء أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح «كورونا»

«الصحة»: إعطاء أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن أنه تم إعطاء أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

 ودعت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، للمبادرة بأخذ الخطوة واللقاح والتسجيل عبر تطبيق صحتي (أضغط هنا).

 وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

 

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