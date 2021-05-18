ما هو سبب الآثار الجانبية عند أخذ لقاح كورونا؟ الصحة توضح

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أوضحت وزارة الصحة، سبب حدوث الآثار الجانبية عند أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “كأي لقاح أو علاج بالحقن، قد يسبب أخذ اللقاح ألماً وانتفاخاً واحمراراً في مكان الحقن، وبعد فترة من الزمن تبدأ استجابة جهاز المناعة للقاح التي قد تصحبها ارتفاع في الحرارة وخمول وآلام في العضلات”.

⁩وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1047) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم أيضاً تسجيل (847) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (419,761) حالة ولله الحمد.