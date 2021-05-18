قد تؤدي إلى الإصابة بحروق.. «التجارة» تستدعي أكثر من 20 ألف منتج من «ايكيا»

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 20,826 منتج من “ايكيا” عبارة عن صحون وأكواب (HEROISK & TALRIK)

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن السبب في ذلك لوجود احتمالية تعرضها للكسر عند استخدامها مع المكونات الساخنة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بحروق.

ودعت الوزارة إلى التوقف فوراً عن استخدام المنتج، وإعادته إلى منفذ البيع واسترداد كامل مبلغ الشراء نقداً.