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«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على «عسير».. أمطار ورياح نشطة

«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على «عسير».. أمطار ورياح نشطة
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تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله، من تقلبات جوية على منطقة عسير، تستمر لعدة ساعات.

وتتمثل الحالة الجوية استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تسبب في تدني الرؤية الأفقية

وتشمل الحالة كل من أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساء.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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