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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في الأحساء، الدمام.

وتأتي هذه الوظائف ضمن برنامج توطين الوظائف لعام 1442هـ، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مساعد أمين المكتبة.

(LIBRARY ASSISTANT)

المؤهلات والخبرات:

– درجة الدبلوم في علوم المكتبات والمعلومات أو ما يعادلها.

– خبرة سنة كحد أدنى في مجال ذي صلة.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

المهام الوظيفية:

– مساعدة المستخدمين في العثور على الكتب والمواد التعليمية أو المراجع المتاحة في المكتبة أو الوصول إلى التعليم الإلكتروني.

– مسؤول عن إعارة أو جمع الكتب والمجلات وأشرطة الفيديو وغيرها من المواد.

– الإحتفاظ بسجلات وملفات المواد المتداولة.

– إجراء فحص للعناصر المرتجعة للتحقق من أي أضرار.

– الاحتفاظ بسجلات الكتب الموصى بها وتتبعها.

التقديم:

من خلال الروابط التالية:

– مساعد أمين مكتبة: ( اضغط هنــا ).

– مساعد أمين مكتبة 2: ( اضغط هنــا ).

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