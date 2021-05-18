 تطبيق «ماسنجر» يقدم مزايا جديدة للمستخدمين.. تعرّف عليها

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير تقني عن حصول تطبيق “ماسنجر”على سلسلة من الإضافات التي تقدّم للمستخدم مزايا جديدة للتطبيق.

وأبرز ما حصل عليه التطبيق هو ميزة تسهل تسجيل الرسائل الصوتية قبل إرسالها، فبدلاً من إبقاء الأصبع على زر التسجيل طوال وقت تسجيل الرسالة الصوتية، فإنه بات بإمكان المستخدم النقر مرة واحدة على هذا الزر ليبدأ التسجيل، شرط أن يرفعه إلى الأعلى قليلاً.

ويتوجب على المستخدم أن يحرص على أن تبقى الشاشة مضاءة وألا يُقفل الهاتف تلقائياً، لأنه في حال حصل ذلك فإن الرسالة قد لا يتم تسجيلها.

وعند الانتهاء من الكلام، يجب النقر على سهم الارسال لتذهب الرسالة المسجلة إلى مستلمها.

ومع هذا، فقد بات بإمكان مستخدمي “مسنجر” الوصول إلى الرسائل والمحادثات المؤرشفة بسهولة عبر النقر على صورة حسابهم في التطبيق، لتظهر لهم قائمة فيها عدة خيارات ومنها خيار “الدردشات المؤرشفة”.

كما حظيَ “ماسنجر” بملصقات ووجوه تعبيرية جديدة، كما أضيفت أيضاً إلى واجهة كاميرا الاتصال عبر الفيديو العديد من الملصقات والخلفيات والفلاتر التي تتعلق بمواضيع اجتماعية وثقافية متنوعة.