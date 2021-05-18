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إصابات واعتقالات وإطلاق نار في مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين

إصابات واعتقالات وإطلاق نار في مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين
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تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية فلسطينيين وأصابت خمسة آخرين، خلال قمعها مسيرة انطلقت قرب باب العامود بالقدس المحتلة، تنديداً بالعدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال هاجمت بشكل وحشي المتظاهرين المتواجدين قرب باب العامود، واعتدى عليهم بالضرب المبرح، ورشهم بالمياه العادمة مما تسبب بإصابة العشرات منهم بجروح مختلفة واختناق.

وأكد المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المشاركين واقتادتهم إلى مراكز الشرطة القريبة من باب العامود، كما تم اعتقال عدد من المواطنين بعد الاعتداء عليهم في سوق خان الزيت وفي طريق باب الواد من البلدة القديمة.

على جانب آخر ، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، بينهم ثلاث إصابات وصفت بالخطيرة، بالإضافة لعشرات الاختناقات، خلال مواجهات اندلعت اليوم، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في البيرة، أن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة “بيت إيل” المقامة على أراضي البيرة، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مسيرة مركزية انطلقت بمشاركة الآلاف تنديداً بالعدوان على الشعب الفلسطيني، مما أدى إلى إصابة 14 مواطناً فلسطينياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق.

 

 

 

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