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منذ بداية العام.. استفادة 49 ألف أسرة من «وحدات سكني» الجاهزة وتحت الإنشاء

منذ بداية العام.. استفادة 49 ألف أسرة من «وحدات سكني» الجاهزة وتحت الإنشاء
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تواصل – واس:

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني أكثر من 49 ألف أسرة منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أبريل الماضي، منها 39,783 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري، والتي تجاوزت 89 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 66 ألف أسرة سكنت منازلها حتى أبريل الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”، ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط (اضغط هنا).

ويقدم البرنامج خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، مما يعطي الأسر حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.

ويوفّر “سكني” من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 98 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180,537 أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

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