وزير خارجية لبنان يتراجع عن تصريحاته المسيئة للمملكة ويعتذر: «جلَّ من لا يخطئ»

تواصل – فريق التحرير:

تراجع وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، عن تصريحاته المسيئة للمملكة ودول الخليج، مشيرا إلى أن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عنه خلال مقابلة تلفزيونية لم تكن مقصودة.

وقال وهبة، في بيان نقلته وزارة الخارجية اللبنانية: “يهمني التأكيد، مرة جديدة، أن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الإنفعال رفضاً للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه”.

وأضاف: “كما أن القصد لم يكن، لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوماً على قاعدة الإحترام المتبادل، وجلَّ من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة”.