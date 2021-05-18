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«هدف» يوضح شروط استحقاق تعويض التكاليف المالية للشهادات المهنية

«هدف» يوضح شروط استحقاق تعويض التكاليف المالية للشهادات المهنية
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تواصل – فريق التحرير :

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، شروط استحقاق طلب تعويض التكاليف المالية للشهادات المهنية بعد الحصول عليها.

وأوضح “هدف”، أن شروط الاستحقاق هي أن يكون المستفيدين من السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي والباحثين والباحثات عن عمل، وأن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأشار إلى أن الحد الأقصى للحصول علي دعم التكاليف من هدف شهادتين فقط للفرد الواحد.

وأكد أنه يلزم الإقرار بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة، وأن تكون الشهادة صالحة وغير منتهية.

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