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خبير تغذية يكشف عن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار

خبير تغذية يكشف عن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار
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تواصل – وكالات :

كشف خبير تغذية روسي، عن الوقت الذي يفضل تناول الإفطار فيه من أجل الحصول على أقصى فائدة، وعن خطر عدم تناول الطعام في الصباح.

وقال الطبيب أندريه بوبروفسكي إنه تقليديًا، يُعتقد أنك تحتاج إلى تناول وجبة الإفطار في غضون ساعة ونصف بعد الاستيقاظ.

طاقة للحركة

وأضاف بحسب وكالة “سبوتنيك”: “الإفطار يجب أن يمنحك الطاقة للحركة، لنشاط الدماغ، حتى يختفي النعاس. لهذا، ليس فقط عليك الاستحمام، بل الإفطار أيضًا. الإفطار الخفيف في السرير أيضًا ليس سيئًا إذا لم يكن إفطارًا دسمًا…”.

وتابع : ” فأنت بحاجة إلى محاولة تناول الطعام في نفس الوقت تقريبًا، ولن يلعب فارق بضع دقائق، حتى نصف ساعة، دورًا خاصًا. وأكد الطبيب أنه في عطلات نهاية الأسبوع يمكنك الخروج عن القواعد المعمول بها، والشيء الرئيسي هو الالتزام بالروتين المتبع في بقية الأسبوع.”

وقال بوبروفسكي : “عندما يتم تناول الطعام في نفس الوقت، يتكيف الجهاز الهضمي والجهاز العصبي مع هذا الوقت”.

وحذر خبير التغذية من أن قلة الرغبة في تناول الطعام في الصباح قد تدل على اضطراب في نظام الأكل، ففي مثل هذه الحالات يفرط الشخص في تناول الطعام في المساء والليل.

اضطراب في نظام الأكل

وأشار إلى أن: “حوالي 30-40 % من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يعانون من اضطراب في نظام الأكل يتجلى في تناول الطعام ليلا أو في المساء. ومن الأعراض الرئيسية لهذا الإفراط في الأكل هو الإحجام عن تناول الطعام في الصباح. لذلك، إذا كان الشخص يعاني من زيادة في الوزن ولا يرغب بالأكل في الصباح، ويتناول في المساء أو في الليل وجبة دسمة، أنصح بتناول الإفطار حتى لو لم يكن هناك رغبة”.

وشدد على أنه إذا لم يكن الشخص يعاني من زيادة في الوزن واضطرابات أخرى في الأكل، فمن المقبول تمامًا بدء اليوم بدون وجبة صباحية إذا تم اتباع مثل هذا النظام بسبب بعض الظروف.

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