طالبة تكشف سر حصولها على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات وأثر القرآن فيما وصلت إليه

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كشفت طالبة في المرحلة الثانوية، عن سر تفوقها وحصولها على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات، مشيرة إلى أن القرآن الكريم كان له الأثر الأكبر فيما وصلت إليه من نجاح وتفوق دراسي.

أثر القرآن

وقالت الطالبة بالمدرسة الثانوية الثانية الحكومية في ينبع الصناعية “جودي الجريسي” لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية”، أنها في الاختبار الأول الذي حصلت عليه على درجة 81 درجة شعرت بإحباط بعد منافسة بينها وبين شقيقي الذي حصل على 95 درجة، إذ كانت مذاكرتها عادية تقريباً لمدة ساعتين.

وأوضحت جودي، أنه أحسست بأنها لم تستعد بشكلٍ كافٍ رغم أنها كانت جيدة في القسم اللفظي، لأنها كانت طالبة في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وكان أثر القرآن واضحاً عليّ في هذا القسم.

تكثيف ساعات المذاكرة

وأضافت: “في الاختبار الثاني قررت تكثيف ساعات المذاكرة إلى 8 ساعات يومياً، والتركيز على الأشياء المتعلقة بالاختبار مثل التجميعات والكتب حتى دخلت دورة مع معلمة قديرة ساعدتني على التركيز الصحيح على المذاكرة”.

وتابعت: “وساعدتني كثيراً الدراسة عن بُعد حيث استطعت التوفيق بين وقت مذاكرة المدرسة واختبار القدرات، والحمد لله حصلت على 100 في اختبار القدرات، و100 في اختبار المدرسة”.

نصيحة

وحول نصيحتها لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية قالت الجريسي: “أنصح بمذاكرة أكبر قدرٍ من المعلومات والإلمام بجميع الأفكار حول اختبار القدرات”، داعية إلى الاستعانة بالمصادر المختلفة للمذاكرة، كالكتب والتجميعات والاستفادة من الاختبارات السابقة.