“العمل سر الحياة”

الإنسان عندما يولد فإنّهُ مُباشرة يرضع، فإذا لم يفعل فإنهُ يؤخذ إلى المستشفيات ليتم الكشف عليه وعلاجه؛ لأنهُ لم يَقُم بهذه المهمة. ولا يرتاح الوالدان ذلك الوقت ولا يهنأ لهما بال حتى يقوم بالشيء المُعتاد من كلِ مولود ألا وهي الرضاعة.

واذا كَبُر قليلاً فمطلوب منه أن يؤدي مهمة أخرى وهي أن يمارس المشي بعد أن يحبو ما شاء الله من وقت، وإن أبى أعادا والديه الكَرَّةَ مرَّةً أخرى ابنهما إلى المستشفيات.

وعلى ذكر المستشفيات، يقول أحد الأطباء أن الأطفال الطبيعيين هم من يتحركون بل تكثر حركتهم أحياناً.

ومن ثمَّ تبدأ مرحلة ما قبل الدراسة بحيث يبدأ بترتيب الطفل غُرفته أو يُكلف بحمل أي غرض ؛ كجلب الجوال من الشاحن على سبيل المثال.

ثم تبدأ مرحلة الدراسة ومعلوم ما فيها من تكاليف تعليمية حتى يتخرج من الجامعة.

وبعد ذلك تبدأ رحلة البحث عن عمل وفيها أيضاً من المهام الوظيفية التي تستمر حتى التقاعد بعد سنين طويلة من الخدمة، ولا ننسى أنه في هذه الفترة غالباً ما يكون قد تزوج وكوَّن أسرة، وفيها من المهام والأعمال المُستمرة التي لا تخفى عليك أيها القارئ الكريم.

ويأتي بعد ذلك التقاعد، فمن المتقاعدين من تجهز لهذه المرحلة، وتملّك منزلاً وأعد للتقاعد العدة ووضع برنامجاً ينفعُهُ بقيَّةَ حياته.

والقسم الأخر من المتقاعدين يخرج إلى التقاعد دون أن يتملّك شقةً فضلاً من أن يتمك منزلاً يعيش فيه بقيّةَ حياته ويحوي فيه أبناءه، وهو بذلك يتضح أنه لم يُخطط مُسبقاً لمثلِ هذا الأمر.

لذا يا عزيزي الموظف ينبغي عليك خلال وجودك على رأس العمل الحرص على تملّك منزل حتى لا تدخل بين مطرقة الإيجار وسندان البنوك التي ترفض إقراضك مبلغ المنزل؛ لأن البنوك لا تقرض من أوشك على سن يُعتقد أن ما بقي من عمره أقل مما مضى، والأعمار بيد الله سبحانه.

فاذا كنت تملكت بيتك الخاص وتقاعدت، فيجب عليك إشغال نفسك بعمل ممتع ومُفيد ولو كان بسيطاً؛ لأن ذلك يشعرك بأنك ما زالت على قيد الحياة، ولعل من فوائِد ذلك أنه قد يرفع عنك عبء راتبك التقاعدي الذي غالباً بالكاد يكفي زوجتك وأبناءك.

وفي هذا العُمر بالذات ينبغي المحافظة على الصحة بحيث لا تُمارس أي عمل مهما كان فائدتهُ المالية كبيرة ما دامهُ قد يعود بالسلبية على صحتك، وهذا نقيض هدفك الرئيسي الذي تبحث عنه، وهي صحةٌ جيدةٌ بعد التقاعد.

لذلك قد قيل :

“الماء سر الحياة”

وأنا أقول :

“العمل سر الحياة”

عبدالعزيز الشيهاني