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7 خطوات للتسجيل في خدمة الإرشاد المهني والحصول على وظيفة

7 خطوات للتسجيل في خدمة الإرشاد المهني والحصول على وظيفة
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تواصل – فريق التحرير:

حدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، 7 خطوات للتسجيل في خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، والتي يمكن من خلالها حجز موعد مع مرشد مهني يساعد في معرفة أحدث الطرق للحصول على وظيفة ووضع خطة تطوير مهنية.

وأوضح “هدف” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنَّ خطوات التسجيل في خدمة الإرشاد المهني هي:

– التسجيل في بوابة التطوير والإرشاد المهني “سبل”.

– الدخول على خدمة الإرشاد المهني عن بعد واختيار تواصل مع مرشد مهني.

– اختيار الغرض من جلسة الإرشاد المهني وموضوعها والتاريخ المناسب.

– تأكيد الحجز باختيار الوقت المناسب للتواصل.

– يتم إرسال إيميل تأكيدي ورسالة نصية بمعلومات الجلسة للمستفيد.

– يتم التواصل مع المستفيد من قبل المرشد المهني لتقديم الخدمة.

– يتم إرسال إيميل للمستفيد لتقييم الخدمة.

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