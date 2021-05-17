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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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صواريخ وانفجارات.. ودولة الاحتلال تطلب من سكانها قرب لبنان الاختباء في الملاجئ

صواريخ وانفجارات.. ودولة الاحتلال تطلب من سكانها قرب لبنان الاختباء في الملاجئ
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تواصل – وكالات:

ازدادت حدة التوترات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال، مساء أمس الاثنين.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” ، أعلنت إسرائيل أن 6 صواريخ من نوع “جراد” أطلقت باتجاهها من لبنان، إلا أنها سقطت جميعا داخل الأراضي اللبنانية، وفي المقابل قصفت مدفعية الاحتلال منطقة مزارع شبعا، ومرتفعات بلدة كفر شوبا وجوارها، جنوبي لبنان.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل، قرب الحدود الجنوبية للبنان، وفي المقابل، كثف الجيش اللبناني من انتشاره على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل، عقب التطورات الأخيرة.

وأطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة مسغاف عام على الحدود مع لبنان، بعد سماع إطلاق نار وانفجارات في المنطقة ، فيما طلبت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية من سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، الدخول إلى الملاجئ المحصنة.

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