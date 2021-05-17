الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل متلقي لقاح كورونا محصن من «المتحور الهندي»؟ دراسة تجيب

هل متلقي لقاح كورونا محصن من «المتحور الهندي»؟ دراسة تجيب
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة، تم الكشف عن نتائجها ،يوم الاثنين، فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنسبة 97% ضد الإصابة بنسخة الفيروس المعروفة بالمتحور الهندي.

وشملت الدراسة التي أجريت في الهند، 3235 عاملا في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بالمتحور، تلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا.

وقال معد الدراسة أنوبام سيبال: “تأكدنا أن 97.38% من المطعمين محصنون من العدوى وأن معدل دخولهم المستشفى بلغ 0.06% فقط”، وفق صحيفة “تلغراف البريطانية”.

وقال أستاذ الطب بجامعة أكسفورد جون بيل لراديو “تايمر”: “النتائج حتى الآن واعدة.. المتحور الهندي يخضع للقاح مثل الآخرين”.

أما وزير الصحة البريطاني مات هانكوك فقال “هناك بيانات جامعة أكسفورد المبكرة تؤكد أن اللقاحات الحالية تعمل بشكل فعال ضد المتحور الهندي ما يبشر بالخير”.

مواد ذات صلة

«الصحة»:4 لقاحات معتمدة بالمملكة ضد «كورونا».. تعرّف عليها

«الصحة»:4 لقاحات معتمدة بالمملكة ضد «كورونا».. تعرّف عليها

الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) من الهند إلى المملكة

الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) من الهند إلى المملكة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 886 إصابة جديدة وشفاء 1127 و12 حالة وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 886 إصابة جديدة وشفاء 1127 و12 حالة وفاة

شرطة نجران تضبط 53 مواطنا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

شرطة نجران تضبط 53 مواطنا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>